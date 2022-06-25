В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар из-за ДТП

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25 июня 2022, 14:50 Анна Семенова

Одно нарушение ПДД повлекло за собой целую цепь аварий. Фото: УГИБДД по Челябинской области

По счастливой случайности пешеходов в этот момент там не было.

Серьезное ДТП произошло сегодня в 10:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Гольца. 26-летний водитель «Хендай Акцент» не уступил дорогу встречной «Калине», поворачивая налево. От удара «Хендай» развернуло и в него врезался двигавшийся сзади автомобиль «Ауди А4». Кореец получил повреждение двигателя и загорелся. А отечественная «Лада» врезалась в «ВАЗ», который отнесло на пешеходную зону. Идущий за «Калиной» «Хендай i30”, уходя от столкновения, резко свернул вправо и снес металлическое ограждение.

По счастливой случайности никто из водителей в этом месиве не пострадал, повреждения получили только машины. Также в данную минуту рядом не находились пешеходы.

Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку по факту происшествия.