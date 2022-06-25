В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар из-за ДТП

По счастливой случайности пешеходов в этот момент там не было.
Серьезное ДТП произошло сегодня в 10:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Гольца. 26-летний водитель «Хендай Акцент» не уступил дорогу встречной «Калине», поворачивая налево. От удара «Хендай» развернуло и в него врезался двигавшийся сзади автомобиль «Ауди А4». Кореец получил повреждение двигателя и загорелся. А отечественная «Лада» врезалась в «ВАЗ», который отнесло на пешеходную зону. Идущий за «Калиной» «Хендай i30”, уходя от столкновения, резко свернул вправо и снес металлическое ограждение.
По счастливой случайности никто из водителей в этом месиве не пострадал, повреждения получили только машины. Также в данную минуту рядом не находились пешеходы.
Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку по факту происшествия.