Тренер из Дагестана Арсланбек Алиев вытащил шестерых человек из горящего после ДТП Mercedesа в Москве

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24 июня 2022, 13:23 Источник: Говорит Москва

Тренер по вольной борьбе юношеской сборной Дагестана Арсланбек Алиев в пятницу утром оказался на месте крупного ДПТ с участием автомобиля Mercedes в центре Москвы.

Увидев загоревшуюся черную машину, Алиев помчался на место ДТП, вытащил шестерых пострадавших из автомобиля и отнёс их на безопасное расстояние.

Напомним, Mercedes на большой скорости врезался в здание на Зубовском бульваре в Москве и загорелся.

В салоне автомобиля находились восемь человек. Двое молодых мужчин скончались в машине. Шесть человек пострадали. По информации РЕН ТВ, двое из пострадавших находятся в коме. Автомобиль был без госномеров.

Член Общественной палаты республики Дагестан Абсалитдин Мурзаев в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал поступок Арсланбека Алиева примером сплочённости российского народа. Он выразил уверенность, что мужчину наградят.