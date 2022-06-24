Момент крушения самолёта Ил-76 в Рязани запечатлён на видео

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24 июня 2022, 09:28

кадр видео с места падения Ил-76

Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани, в результате которого в пятницу ранним утром погибли четыре человека, попал на видео. Судя по видеозаписи, опубликованной РИА Новости, вероятно, у Ил-76 еще до падения загорелся двигатель.

Минобороны РФ сообщило, что авиакатастрофа произошло из-за проблем с двигателем. Экипаж выявил неисправности двигателя и решил посадить военный транспортник на грунт.

Военный самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Авиакатастрофа произошла недалеко от жилых домов в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка, - сообщает Радио Sputnik.

По предварительным данным, на борту самолета находились девять человек. Четыре человека погибли. Пять человек госпитализированы. Жилые дома не пострадали.

Возгорание на месте ЧП потушено. По факту падения военного самолета Минобороны проводит проверку.

Ил-76 при падении задел линию электропередачи. Без электроэнергии остался дачный поселок.