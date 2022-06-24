Минобороны РФ: военный Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя, есть погибшие

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24 июня 2022, 07:16 Источник: ТАСС

MOD Russia, globallookpress.com

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в пятницу ранним утром в Рязани. Информация о пяти членах экипажа Ил-76 уточняется. По предварительной информации ТАСС, два члена экипажа погибли в результате авиакатастрофы, три человека госпитализированы.

В Рязани разрушений нет. Ил-76 выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительным данным Минобороны РФ, Ил-76 упал из-за неисправности двигателя. Борт выполнял полет без груза.

В 03:18 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении военного самолета в городе Рязани.

В Минобороны сообщили, что в ходе учений из-за выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение осуществить посадку на грунт. В результате жесткой посадки самолет "частично разрушился" и загорелся. Возгорание уже потушили.

По данным Telegram-канала Mash, Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлился на дозаправку. Telegram-канал SHOT информирует, что самолет разбился в районе Михайловского шоссе почти сразу после вылета.

Информация о членах экипажа уточняется.