Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ нанесли по Донецку удары из РСЗО «Град»

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23 июня 2022, 10:51

РСЗО "Град", MOD Russia/ Globallookpress.com

Украинские формирования обстреляли столицу ДНР. По Донецку были выпущены 20 ракет из РСЗО «Град». Сообщает в четверг, 23 июня, представительство республики в СЦКК.

Военные отметили, что обстрел Донецка был зафиксирован в 09:44 по мск. Огонь вёлся со стороны оккупированного посёлка Нитайлово. «Выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — уточнили в представительстве ДНР.

Ранее также под огонь «Градов» противника попали районы Ясиноватая.

Также сегодня Министерство обороны России продемонстрировало на видео уничтожение позиций Вооруженных сил Украины ракетными ударами вертолетов Ка-52 с дистанции свыше пяти километров.