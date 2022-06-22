Как выяснилось, в ТРЦ «Афимол» в «Москва-Сити» даже в воздуховоде есть жировые отложения

На втором этаже ТРЦ в зоне торговой точки «Рив Гош» и на участке технологической вентиляции «М-Сити кафе» произошла огненная вспышка. Предполагается, что у арендатора не сработал гидрофильтр в мангале.
Для определения причин ЧП проводятся обследования и оценка ущерба имуществу, ответственность за который несет арендатор.
«В 12:32 произошла вспышка жировых отложений в технологическом воздуховоде между двумя торговыми точками без последующего возгорания. Управляющей службой ТРЦ незамедлительно было вызвано подразделение МЧС, оперативно проведена полная эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра. В настоящий момент задымление в вентиляционной системе отсутствует. ТРЦ ущерба не нанесено, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются», - прокомментировали в «Афимолл Сити».
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