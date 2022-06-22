МИД РФ: Москва готова оказать необходимую помощь в связи с землетрясением в Афганистане

В Министерстве иностранных дел России сообщили о готовности оказать помощь в связи с землетрясением в случае обращения Афганистана.
"В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана", - говорится в заявлении Марии Захаровой, размещенном на официальной странице МИД России.
Захарова выразила соболезнования жителям Афганистана, которые пережили стихийное бедствие, и пожелала «скорейшего выздоровления пострадавшим».
Представитель МИД Афганистана Абдула Балхи также поблагодарил все страны и структуры «за предложения о помощи», которые поступили после землетрясения.
Ранее сообщалось о 920 погибших при стихийном бедствии. По последним данным, число жертв в Афганистане достигло более 1 тыс. человек.
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