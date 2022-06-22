Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы столицы ДНР

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22 июня 2022, 09:11

Обстрел в Донбассе, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Военизированные формирования Украины вновь нанесли удары по Донецку. Огонь вёлся по Киевскому и Петровскому районам в 05:00 мск. По Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм. Сообщает в среду, 22 июня, RT со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК.

По районам столицы вели обстрелы боевики ВСУ, позиции которых расположены в оккупированных Новомихайловке и Песках.

Также ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли Гольмовский из миномёта. По населённому пункту выпустили шесть мин калибра 120 мм.