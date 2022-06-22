Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы столицы ДНР

Военизированные формирования Украины вновь нанесли удары по Донецку. Огонь вёлся по Киевскому и Петровскому районам в 05:00 мск. По Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм. Сообщает в среду, 22 июня, RT со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК.
По районам столицы вели обстрелы боевики ВСУ, позиции которых расположены в оккупированных Новомихайловке и Песках.
Также ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли Гольмовский из миномёта. По населённому пункту выпустили шесть мин калибра 120 мм.