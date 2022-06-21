В Магнитогорске жертвами риэлтора-аферистки стали 10 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

21 июня 2022, 17:35 Анна Семенова

Нельзя доверять риэлтору свое жилище, если вы не уверены в безопасной сделке. Фото: ru.freepik.com

Женщина убеждала их продать жилье, а деньги присваивала себе.

От деятельности 47-летней мошенницы пострадали разные люди – от 30 до 60 лет. Ранее дама уже была судима, но на путь исправления не встала. Через знакомых она наводила справки о тех, кто оказался в непростом положении и не в состоянии оплатить огромные долги за коммуналку.

Таким людям она предлагала неоценимую помощь: чтобы им не отключили свет, воду и газ, она советовала продать жилье и купить квартиру поменьше, но без долгов и с хорошим ремонтом.

Доверчивые магнитогорцы, думая, что перед ними опытный агент по недвижимости, соглашались на ее условия. А они были такими: на риэлтора нужно было оформить доверенность на право продажи, а плюсом подписать документ о получении денег от сделки. Но по факту ни рубля обманутые люди не получали, оставаясь без квартир.

Как сообщают в ГУ МВД по Челябинской области, по факту мошенничества заведено 10 уголовных дел. Общий ущерб составил более семи миллионов рублей.

Сейчас устанавливаются дополнительные факты преступной деятельности. Женщина находится под подпиской о невыезде.

А будущим продавцам своих квартир правоохранители советуют не подписывать расписку о получении денежных средств от продажи квартиры без фактического их получения, не отдавать оригиналы документов на недвижимость. Сделка по доверенности должна насторожить.