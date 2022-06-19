Пенсионерка из Челябинской области стала жертвой мошенников, покупая БАДы

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

19 июня 2022, 19:04 Анна Семенова

Мошенники не стесняясь заставляют пенсионеров оформлять кредиты и отправлять им все деньги. Фото: ru.freepik.com

Женщина лишилась более 80 тысяч рублей.

В апреле жительница Нязепетровска пыталась приобрести биодобавки на сайтах, не внушающих доверия. Информацией, которую женщина вводила для оформления сделки, воспользовались мошенники. В один из дней на ее телефон позвонил человек, представившийся сотрудником службы поддержки потребителей. Он сообщил, что товары, которые пенсионерка заказала, признаны контрафактными.

- Вам положен не только возврат денег, но и компенсация морального вреда, более 500 тысяч, - обрадовал старушку незнакомец.

И не смутило пожилую женщину, что ее попросили внести 10% от суммы возврата… Таких денег у пенсионерки не было, но мошенники сразу предложили ей взять кредит, ведь все вернется с лихвой.

Одурманенная обещаниями, женщина оформила займ и достала все свои сбережения. На счет проходимцев отправилось 19 тысяч рублей. А потом еще… В общей сложности 78-летняя бабушка перевела на указанные «добрыми людьми» счета почти 83 тысячи.

О том, что пора обращаться в полицию, пенсионерка поняла только спустя три дня, когда «служба поддержки» перестала выходить на связь.

И вновь в полиции напоминают о том, что нельзя перечислять свои средства незнакомым гражданам, не стоит оформлять кредиты по первому требованию незнакомца. Будьте бдительны.