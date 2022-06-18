На Таганае 70-летний турист ошибся с обувью и серьезно пострадал

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18 июня 2022, 08:37 Анна Семенова

За пострадавшим выдвинулись спасатели на квадроцикле. Фото: ПСС Челябинской области

Эвакуировать челябинского пенсионера после ливня пришлось спасателям.

ЧП произошло на маршруте нацпарка «Таганай». 70-летнего туриста из Челябинска ливень застал в районе Горбатого моста. А так как мужчина был в обычных кроссовках, его дальнейший путь весьма осложнился: скользкие камни очень опасны. Беда не заставила себя ждать – нога соскочила и вот уже дальше не ступить и шага. На помощь пришлось вызывать спасателей. Бойцы Златоустовского отряда на квадроциклах эвакуировали пенсионера и передали врачам, которые зафиксировали серьезную травму правого голеностопного сустава.

Кстати, турист рассказал, что специальные походные ботинки есть у него дома, но он понадеялся на хорошую погоду…

В областной службе спасения считают, что учиться лучше на чужих ошибках. Отправляясь в горную местность, не забывайте о соответствующей экипировке, учитывая не только погоду, но и особенности маршрута.