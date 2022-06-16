Mash: на свалке подмосковного Реутова найден тубус от огнемёта

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16 июня 2022, 17:22

Тубус на свалке/ скриншот с канала Mash

Правоохранители подмосковного Реутова открыли производство по факту обнаруженного на местной свалке тубуса от реактивного огнемёта. Информацию сообщает в четверг, 16 июня, Telegram-канал Mash.

Авторы ресурса уточнили, что необычный предмет обнаружила жительница Реутова на улице Войтовича. Оперативники, прибывшие на вызов, определили, что тубус принадлежит огнемету РПО-А «Шмель». Боевого заряда внутри не обнаружили.

Следователи выясняют все аспекты того, каким образом чехол от опасного оружия мог оказаться на подмосковной мусорке.