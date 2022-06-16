Мэр Донецка Алексей Кулемзин cообщил об обстреле района Центрального универмага города

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16 июня 2022, 16:43 Источник: Мэр Донецка Алексей Кулемзин

фото: vk.com/dnr_online_su

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг сообщил об обстреле центра столицы Донецкой народной республики (ДНР). По информации Кулемзина, в результате есть пострадавшие.

Глава администрации Донецка написал об обстреле в своем Telegram-канале, отметив, центр столицы ДНР вновь содрогнулся от прилетов.

Он уточнил: "Прилет зафиксирован по адресу: проспект им. Лагутенко, 13 - в районе Центрального универмага Донецка".

По информации главы Донецка, имеются пострадавшие, повреждены три автомобиля и разбиты стекла окон расположенных в центре города домов. На месте работают оперативные службы, все обстоятельства уточняются.

Штаб ТерО ДНР сообщил, что в результате этого обстрела ранен мужчина. Огонь велся со стороны Песок из 155-мм артиллерии, украинскими боевиками выпущено два снаряда.