Арестован мужчина, совершивший разбойное нападение на АЗС на Дмитровском шоссе

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16 июня 2022, 11:37

АЗС, https://unsplash.com/photos/EsKM1ye65bo

В четверг, 16 июня, стало известно об аресте мужчины, который подозревается в разбойном нападении на АЗС на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно предварительным данным, 27-летний подозреваемый приехал на автозаправочную станцию, расположенную на Дмитровском шоссе в столице, на иномарке и, угрожая кассиру напоминающим пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", испуганный сотрудник АЗС выбежал на улицу, а злоумышленник влез в помещение через окно, забрал шесть тысяч рублей, а затем скрылся. По горячим следам налетчика удалось задержать на 64-м километре МКАД. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой".