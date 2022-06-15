Снимавшийся в «Бандитском Петербурге» и «Спецназе» актер Эль Уалиди Жамаль утонул в озере под Петербургом

В Ленинградской области в озере утонул российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль.
Компания, в которой отдыхал артист, на выходные дни сняла дом на берегу Лемболовского озера.
Вечером 11 июня Эль Уалиди Жамаль решил окунуться в воду и пропал. Тело артиста нашли 14 числа.
Его отправили в морг для установления точной причины смерти мужчины.
Эль Уалиди Жамаль снялся в эпизодических ролях в начале 2000 годов снялся в популярных сериалах "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и "Спецназ".
В июле ему исполнилось бы 47 лет.