Снимавшийся в «Бандитском Петербурге» и «Спецназе» актер Эль Уалиди Жамаль утонул в озере под Петербургом

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15 июня 2022, 18:59

Эль Уалиди Жамаль, фото: kino-teatr.ru

В Ленинградской области в озере утонул российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль.

Компания, в которой отдыхал артист, на выходные дни сняла дом на берегу Лемболовского озера.

Вечером 11 июня Эль Уалиди Жамаль решил окунуться в воду и пропал. Тело артиста нашли 14 числа.

Его отправили в морг для установления точной причины смерти мужчины.

Эль Уалиди Жамаль снялся в эпизодических ролях в начале 2000 годов снялся в популярных сериалах "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и "Спецназ".

В июле ему исполнилось бы 47 лет.