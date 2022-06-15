Жительница Челябинской области решила наказать бывшего шефа, ограбив его

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15 июня 2022, 13:03 Анна Семенова

Женщина затаила обиду на бывшего работодателя и обокрала его. Фото: ru.freepik.com

Экс-сотрудница предприятия похитила электроинструмент из подсобки.

В Копейске руководитель предприятия не досчитался электроинструмента. О пропаже он заявил в полицию, оценив свой ущерб в 33 тысячи рублей.

Розыскные мероприятия быстро принесли свои плоды, была задержана подозреваемая в краже – бывшая сотрудница данного предприятия. 44-летняя женщина при допросе объяснила, что работодатель обидел ее, вот она и решила таким образом его наказать. Инструмент экс-сотрудница вернула, его возвратили потерпевшему.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, в отношении копейчанки возбуждено уголовное дело, сейчас она дожидается суда на свободе, но должна обязательно являться в полицию для отметки.