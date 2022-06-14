В Крыму не смогли найти детей, которых унесло в море на матрасе

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июня 2022, 16:07

Фото: Vk.com

В Севастополе во время пляжного отдыха из-за порывистого ветра в открытом море оказался надувной матрас с детьми. Трагедия произошла 12 июня на глазах многочисленных отдыхающих. Прокуратура возбудила уголовное дело.



Сообщается, что надувной матрас с малолетними детьми из рук отца вырвало сильнейшим ветром. Матрас настолько быстро удалился к линии горизонта, что никто не успел отреагировать на случившееся. Двух детей 4-х и 5-ти лет сотрудники МЧС найти так и не смогли.



Друзья родителей стараются не оставлять их одних. Судя по сообщениям в социальных сетях, они от горя сами находятся на грани жизни и смерти.



