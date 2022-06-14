Челябинка лишилась 230 тысяч рублей, поверив возлюбленному по переписке

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

14 июня 2022, 12:54 Анна Семенова

Знакомства в интернете часто становятся для кого-то платформой для наживы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Мужчина находился в тюрьме и просил денег взаймы.

Ради любви женщины готовы на все. Этим и пользуются разного рода мошенники. Очередной случай произошел в Челябинске. В соцсетях 34-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который признался, что отбывает наказание в МЛС. Однако одинокое сердце не отказалось от преступника, вставшего на путь исправления. Переписка продолжалась, и Ромео то и дело просил некоторую сумму взаймы на личные нужды, обещая вернуть все до копейки. При этом, разумеется, клялся в любви.

Время шло, вот уже и срок наказания истек, а своих денег дама так и не увидела. Подсчитав все расходы, она поняла, что лишилась более 230 тысяч рублей. И обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска очень быстро задержали подозреваемого, 31-летнего челябинца. После своего освобождения он и думать забыл о долге перед любимой. Теперь ему вновь грозит уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Полицейские в очередной раз призывают не перечислять денег незнакомым людям, даже (и особенно) в ходе любовных переписок. Если в отношении вас все-таки произошло противоправное деяние, необходимо сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции.