Житель Челябинской области стал жертвой поддельного мобильного приложения

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13 июня 2022, 19:07 Анна Семенова

Мужчина стал жертвой мошеннического мобильного приложения. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Полиция призывает быть внимательными при скачивании программ.

Санкции коснулись и некоторых мобильных приложений. В частности исчезли странички некоторых кредитных организаций. Этим сразу воспользовались мошенники – стали создавать поддельные приложения. Жертвой таких махинаций стал житель Коркинского района. Он хотел установить мобильную версию организации по выдаче займов. Нашел, скачал, программа попросила данные банковской карты, мужчина их ввел. И…мгновенно потерял 25 250 рублей.

Коркинец написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители просят южноуральцев не терять бдительность, скачивать приложения только на официальных сайтах банковских организаций и не вводить по первому требованию все данные своей карты.