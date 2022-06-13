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Аргументы Недели Происшествия 13+

Представительство ДНР в СЦКК заявило об утренних обстрелах со стороны ВСУ трёх населённых пунктов

, 10:21

Представительство ДНР в СЦКК заявило об утренних обстрелах со стороны ВСУ трёх населённых пунктов
Обстрел, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Вооружённые украинские формирования утром, 13 июня, нанесли удары по трём населённым пунктам ДНР. Как сообщает Представительство республики в СЦКК, всего зафиксировали четыре обстрела со стороны украинских формирований.

Как сообщалось ранее, по посёлку Пантелеймоновка с 06:45 до 06:55 (мск) выпустили семь снарядов калибра 152 мм с направления Новгородского.

«В 06:10 (мск) со стороны населённого пункта Зайцево обстреляли Доломитное тремя снарядами калибра 122 мм. Также в 07:05 (мск) с направления Новгородского по Михайловке выпустили четыре снаряда калибра 152 мм», − значится в тексте на официальном телеграмм-канале Представительства ДНР.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

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