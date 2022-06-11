В Москве проводили в последний путь топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова, погибших на побережье Белого моря

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11 июня 2022, 10:15

Владимир Габриелян, фото: vk.com/gabrelyan

В Москве в пятницу, 10 июня, проводили в последний путь топ-менеджеров «ВКонтакте» Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова. Они трагически погибли в Ненецком автономном округе на побережье Белого моря. Владимиру Габриеляну было 39 лет, Сергею Мерзлякову — 44.

Гражданская панихида по погибшим прошла в похоронном доме «Троекурово». На ней выступил гендиректор «ВКонтакте» Владимир Кириенко.

Топ-менеджер «ВКонтакте» Владимир Габриелян предпочитал активный отдых, к нему он приобщил жену и друзей.

В начале июня группа в составе Габриеляна, его супруги, Сергея Мерзлякова, Сергея Ольсевича отправилась на двух вездеходах по Белому морю. Проводника у них не было. При переходе реки Большая Бугряница в районе деревни Шойни Владимир и Сергей Мерзляков пропали.

Детали происшествия сообщил RT. Течение реки начало уносить вездеходы в Белое море, они перевернулись. Сергей Ольсевич и Елена Габриелян смогли выбраться из своего вездехода и спаслись. Они видели, как вездеход, в которой находились Габриелян и Мерзляков, унесло дальше по течению.

Председатель Союза оленеводов Ненецкого автономного округа Владислав Выучейский, узнав о случившемся, он позвонил жителям расположенного неподалёку села Шойна, которые вызвались помочь.

Николай Канюков, спасший Елену и Сергея, рассказал, что путешественники «ехали по трекам тех, кто проехал тут раньше». Они через интернет смотрели треки, вот по ним и шли, но не учли погоду: очень много было воды и течение сильное — ледоход прошёл, начался паводок.

Через десять минут первый вездеход пропал со связи. «Перевернулись в реке, там водопад и сильное течение», - рассказал местный житель. В МЧС рассказали, что людей потащило в море.

В ходе поисков был обнаружен пропавший вездеход. Габриеляну и Мерзлякову удалось выбраться из воды, но они погибли от переохлаждения.

Елена и Сергей Ольсевич два дня добирались до избушки-сторожки, и там смогли вызвать МЧС по этому спутниковому телефону.