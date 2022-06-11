Московские спасатели вытащили девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора

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11 июня 2022, 08:13

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Московские спасатели в пятницу вечером вытащили из Москвы-реки в районе Серебряного бора тонувшую девушку, которая уже погрузилась на дно. С помощью прибывших медиков спасатели реанимировали девушку, поднятую со дна реки.

Ее госпитализировали, - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным МЧС, вчера вечером на поисково-спасательную станцию "Татарово" поступила​ информация о​ девушке,​ пропавшей во время купания на одном из пляжей​ Серебряного бора.

По тревоге​ в Серебряный бор направилась дежурная смена спасателей. Прибыв​ к месту происшествия спасатели не обнаружили девушку на поверхности воды. Специалисты приступили к​ поиску пострадавшей под водой с помощью водолазного снаряжения.​ Девушка была обнаружена в 15 метрах от берега на дне реки. Ее подняли с глубины три метра и срочно вместе с медиками скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям.​ После появления нитевидного пульса и​ дыхания,​ девушку повезли в больницу. Пока о ее самочувствии не сообщается.