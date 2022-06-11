Московские спасатели вытащили девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора

Московские спасатели в пятницу вечером вытащили из Москвы-реки в районе Серебряного бора тонувшую девушку, которая уже погрузилась на дно. С помощью прибывших медиков спасатели реанимировали девушку, поднятую со дна реки.
Ее госпитализировали, - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По данным МЧС, вчера вечером на поисково-спасательную станцию "Татарово" поступила информация о девушке, пропавшей во время купания на одном из пляжей Серебряного бора.
По тревоге в Серебряный бор направилась дежурная смена спасателей. Прибыв к месту происшествия спасатели не обнаружили девушку на поверхности воды. Специалисты приступили к поиску пострадавшей под водой с помощью водолазного снаряжения. Девушка была обнаружена в 15 метрах от берега на дне реки. Ее подняли с глубины три метра и срочно вместе с медиками скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям. После появления нитевидного пульса и дыхания, девушку повезли в больницу. Пока о ее самочувствии не сообщается.