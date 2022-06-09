В Сочи аэропорт после посадки самолета с загоревшимся шасси работает в штатном режиме

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9 июня 2022, 22:27 Источник: Интерфакс

vk.com/aer.aero

В Сочи в четверг после инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прилетевшего из Казани, аэропорт работает в штатном режиме. По информации представителей пресс-службы сочинского аэропорта, во время посадки у пассажирского самолета рейса Казань-Сочи произошло частичное возгорание левого шасси.

В результате слаженной работы служб аэропорта, возгорание было быстро потушено. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров, а их прилетело в Сочи этим рейсом 191, высадили из авиалайнера.

Проводится замена шасси воздушного судна. Сочинский аэропорт ведет прием и выпуск самолетов с использованием второй полосы.