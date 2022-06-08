В Челябинске поймали подозреваемого в обмане старушек

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

8 июня 2022, 18:10 Анна Семенова

Полицейские устанавливают сообщников задержанного и его возможных жертв. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

В разных районах города он наведывался к пенсионеркам под предлогом того, что их родственники попали в ДТП и им срочно нужны деньги.

Похожие истории произошли в трех районах Челябинска: Центральном, Ленинском и Тракторозаводском. Сразу четыре пенсионерки обратились в полицию с заявлениями о том, что мошенники обманули их на крупную сумму.

Бабули, возраст которых от 75 до 90 лет, получали звонки от неизвестных, которые сообщали, что их близкие учинили жуткую аварию, и, чтобы избежать тюрьмы, им нужны деньги. Перепуганные старушки вскрывали свои копилки и отдавали злоумышленникам все, что у них было – от ста до семисот тысяч рублей. В общей сложности похищено было 1,1 млн. рублей.

Хотя в подобных случаях найти негодяев очень непросто, в этот раз полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний челябинец, ранее судимый. Сейчас устанавливаются его соучастники и возможные жертвы.

Возбуждено уголовное дело, пока подозреваемый на свободе, но ему запрещены определенные действия.