Правительственные сайты регионов РФ под массовой атакой хакеров: ресурсы МВД и ГИБДД не открываются

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8 июня 2022, 17:51

Из открытых источников

В массовом порядке правительственные сайты России подвергаются хакерским атакам. В среду, 8 июня, сообщили о перебоях в работе сайтов МВД РФ и ГИБДД. Сообщает сайт «45.RU».

При этом, в некоторых регионах пресс-службы отрицают DDoS-атаки на сайты региональных Заксобраний, другие их подтверждают. Сообщается по меньшей мере о шести областях, столкнувшихся с проблемой.

Отмечено, что проблемы начались с Минстроя. В минувшее воскресенье хакеры взломали сайт ведомства. Злоумышленники заменили главную страницу и слили данные пользователей (всего в слитом файле было 115 993 строки). Хакеры потребовали перевести им 0,5 BTС на криптокошелек (по нынешнему курсу — около миллиона рублей – прим. ред.), угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса. В министерстве позже заявили РИА Новости, что «персональные данные пользователей сайта Минстроя России находятся под защитой, им ничего не угрожает».