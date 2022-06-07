В Челябинской области квартирный вор выпал из окна

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

7 июня 2022, 13:23 Анна Семенова

Воришку встретили сразу и скорая и полиция. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

От гибели его спасло дерево.

Абсурдная история произошла в городе Озерске. В полицию позвонила женщина, которой соседи сообщили о том, что в ее квартире вор. В это же время звонок поступил в скорую, жители рассказали, что из окна выпал человек. Представители двух ведомств встретились по одному адресу. И вот что выяснилось.

Ночью компания подвыпивших парней не смогла попасть в квартиру. Одному пришла в голову «гениальная» мысль: проникнуть в помещение через балкон квартиры этажом выше. Через незакрытый чердак 22-летний «герой» вышел на крышу, а оттуда спустился на балкон пятого этажа. Выбил окно в чужой квартире и открыл балконную дверь. Парень решил воспользоваться случаем и украсть ценные вещи. В штору для ванной он завернул свою добычу: акустические колонки, три рулона обоев и рулон линолеума, сумку с ноутбуком. Спустив вниз награбленное, злоумышленник сам начал спускаться на балкон друга. Для этого он привязал к балконной раме плед. Но….конструкция не выдержала, и воришка полетел вниз. От верной гибели его спасли ветки растущего под окнами дерева. Соседи услышали грохот и крики и вызвали скорую.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, для ограбленной женщины все закончилось благополучно, ее имущество на 45 тысяч рублей было изъято у незадачливого преступника и вскоре вернется к ней.

А вот преступник пока находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «кража».