Глава Ненецкого округа Бездудный: тела погибших топ-менеджеров VK вертолетом доставили в Нарьян-Мар

Тела двух туристов, погибших ранее в результате опрокидывания в реку вездехода в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар. Об этом заявил сегодня губернатор НАО Юрий Бездудный.
Губернатор не назвал фамилии погибших, однако ранее во вторник, 7 июня, сообщалось, что в результате трагического происшествия скончались первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков.
Известно, что пострадавшим, которых доставили в Нарьян-Мар вертолетом, в настоящий момент оказывают психологическую помощь.