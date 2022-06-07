Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Происшествия 13+

Глава Ненецкого округа Бездудный: тела погибших топ-менеджеров VK вертолетом доставили в Нарьян-Мар

, 13:00 Источник: РИА "Новости"

Глава Ненецкого округа Бездудный: тела погибших топ-менеджеров VK вертолетом доставили в Нарьян-Мар
вертолет, SevenStorm JUHASZIMRUS: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1479425/

Тела двух туристов, погибших ранее в результате опрокидывания в реку вездехода в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар. Об этом заявил сегодня губернатор НАО Юрий Бездудный.

Губернатор не назвал фамилии погибших, однако ранее во вторник, 7 июня, сообщалось, что в результате трагического происшествия скончались первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков. 

Известно, что пострадавшим, которых доставили в Нарьян-Мар вертолетом, в настоящий момент оказывают психологическую помощь.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram