Глава Ненецкого округа Бездудный: тела погибших топ-менеджеров VK вертолетом доставили в Нарьян-Мар

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7 июня 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

вертолет, SevenStorm JUHASZIMRUS: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1479425/

Тела двух туристов, погибших ранее в результате опрокидывания в реку вездехода в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар. Об этом заявил сегодня губернатор НАО Юрий Бездудный.

Губернатор не назвал фамилии погибших, однако ранее во вторник, 7 июня, сообщалось, что в результате трагического происшествия скончались первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков.

Известно, что пострадавшим, которых доставили в Нарьян-Мар вертолетом, в настоящий момент оказывают психологическую помощь.