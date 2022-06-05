В Магнитогорске сотрудники ДПС помогли водителю с больным ребенком

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5 июня 2022, 09:42 Анна Семенова

Сотрудники полиции стали для магнитогорской семьи настоящими героями. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Малыш задыхался, и полицейские домчали его до больницы с мигалками.

Патрульные ДПС Виталий Шаманаев и Александр Егоров остановили для проверки документов «девятку». Водитель был очень взволнован, он объяснил, что очень спешит в больницу, в автомобиле у него жена с грудным ребенком, которому плохо.

Увидев, что малыш задыхается, полицейские решили доставить его на патрульном автомобиле со спецсигналами. В считанные минуты маленького пациента домчали до квалифицированных врачей, помощь была оказана вовремя.

Мама спасенного ребенка написала в соцсетях благодарность сотрудникам 550-го экипажа ДПС: «Если бы не они, неизвестно сколько бы стояли на светофоре, и в пробках. Спасибо огромное за ваше понимание и помощь!».

Случаи, когда сотрудники ГИБДД спасают жизни, нередки. Например, в январе 2021 года полицейские прикрыли своей машиной автобус с детской хоккейной командой на трассе М-5. Легковушка выскочила на встречку перед автобусом, патрульные, сопровождавшие ребят, приняли удар на себя, получив травмы. Дети не пострадали.

А в марте текущего года 10-месячный ребенок начал терять сознание в дороге. К сотрудникам ДПС обратились родители младенца и попросили сопроводить их до больницы в Челябинске. Тогда также все обошлось, помощь оказали своевременно.