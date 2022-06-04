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Аргументы Недели Происшествия 13+

В квартире дома на севере Москвы произошел пожар

, 13:06

В квартире дома на севере Москвы произошел пожар
пожарный, Semen Likhodeev/Russian Look

В квартире пятиэтажного дома на Хорошевском шоссе в Москве в субботу, 4 июня, произошел пожар. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Согласно последним данным, возгорание было зафиксировано в квартире, расположенной на пятом этаже дома номер 70 на Хорошевском шоссе.

Как сообщили сегодня источники Агентству городских новостей "Москва", площадь пожара составила десять квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать к 11:37. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины возникновения огня.

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