В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погибли четыре человека

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4 июня 2022, 11:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Краснодарском крае случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В региональной прокуратуре в субботу сообщили, что в результате аварии погибли не менее четырех человек.

Согласно предварительной информации, в ходе ДТП в Краснодарском крае пострадали все граждане, которые находились в салоне автобуса. Известно, что среди травмированных людей есть несовершеннолетние. Предполагается, что все пятнадцать пострадавших были доставлены в больницы.

В настоящий момент устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося.