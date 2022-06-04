В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погибли четыре человека

В Краснодарском крае случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В региональной прокуратуре в субботу сообщили, что в результате аварии погибли не менее четырех человек.
Согласно предварительной информации, в ходе ДТП в Краснодарском крае пострадали все граждане, которые находились в салоне автобуса. Известно, что среди травмированных людей есть несовершеннолетние. Предполагается, что все пятнадцать пострадавших были доставлены в больницы.
В настоящий момент устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося.