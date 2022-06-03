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Аргументы Недели Происшествия 13+

Собянин дал указание всем службам города по ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

, 11:42

Собянин дал указание всем службам города по ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения о принятии всех мер по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в помещении бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе столицы. По данным источника Агентства «Москва», пожару в бизнес-центре присвоен пятый ранг сложности. На месте происшествия задействованы 15 машин скорой помощи. Решается вопрос о применении пожарного поезда. В настоящее время пожарные спасают людей с седьмого этажа загоревшегося здания. Также поступают данные о заблокированных людях в одном из кабинетов на пятом этаже постройки.

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