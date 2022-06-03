Собянин дал указание всем службам города по ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения о принятии всех мер по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в помещении бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе столицы. По данным источника Агентства «Москва», пожару в бизнес-центре присвоен пятый ранг сложности. На месте происшествия задействованы 15 машин скорой помощи. Решается вопрос о применении пожарного поезда. В настоящее время пожарные спасают людей с седьмого этажа загоревшегося здания. Также поступают данные о заблокированных людях в одном из кабинетов на пятом этаже постройки.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Посол Москвы в США Антонов назвал шестой пакет санкций Евросоюза «очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона»
Депутат ДНР Шишкина: устав трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека
- #ЗАУГЛОМ Шведы и финны готовят вторую Полтавскую битву на Украине
- 11:36 Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы
- 10:20 В Москве проводится эвакуация из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»
- 07:55 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Химках увеличилось до 21
- 02.06 10:27 Лжебанкир похитил с карты московской пенсионерки более 1,3 миллиона рублей