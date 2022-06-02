В Златоусте брошенные на реке детские вещи подняли по тревоге 50 спасателей

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2 июня 2022, 13:44 Анна Семенова

50 человек участвовало в поисках детей. Фото: скрин с видео ПСС Челябинской области

К счастью, история завершилась благополучно.

Житель Златоуста, находясь на берегу реки Ай, в понедельник увидел оставленные детские вещи. Они не исчезли с места и во вторник, и в среду. Тогда мужчина подумал, что, возможно, произошел несчастный случай, ведь речка с сильным течением, на дне ее много острых камней…

Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области, встревоженный гражданин позвонил в полицию и описал свою находку. На место прибыли сразу 50 человек: полицейские, сотрудники МЧС, пожарные. На поиск детей сначала отправились пешком. Обследовали оба берега вверх и вниз по течению. Часть спасателей сплавились по реке, подготовили навесную переправу, по которой переместили полицейских и технику через горный поток. Далее местность прочесывали на квадроциклах.



Разгадка истории нашлась во время опроса жителей ближайших поселков. По фотографиям вещи опознали, их владельцы были дома живые и невредимые. Выяснилось, что подростки гуляли в лесу с собакой. А когда вышли к реке, оказалось, что по ним ползает огромное количество клещей. Ребята решили бросить одежду, чтобы не нести паразитов домой.