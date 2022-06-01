При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Мытищах погиб человек

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1 июня 2022, 14:08

Взрыв в Мытищах/ кадры из соцсетей

В подмосковных Мытищах произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме. Предварительно известно об одном погибшем и двоих пострадавших. Отмечается, что среди пострадавших есть ребёнок. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок», − сообщает ведомство.

Мытищинская городская прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц, среди прочего и в сфере соблюдения законодательства по обеспечению безопасности газового оборудования. Чтобы проконтролировать соблюдение прав жильцов, на место прибыл Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Ведут расследование и специалисты из СК РФ по факту хлопка газа. Причину происшествия выясняют.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате взрыва пожар вспыхнул в двух квартирах. Спасательные службы эвакуировали из дома 20 человек, включая четырех детей, еще пятеро спасены.