В Магнитогорске мужчина нырнул с четвертого этажа за уроненным телефоном

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

30 мая 2022, 18:16 Анна Семенова

Врачи не смогли добраться к пострадавшему, на помощь пришли спасатели. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

Упав, он потерял сознание, понадобилась помощь спасателей.

Небывалую любовь к своему гаджету проявил житель дома по ул. 50 лет Магнитки. Когда телефон выскользнул у него из рук на высоте четвертого этажа и приземлился на крышу пристроенного магазина, отважный магнитогорец последовал за ним. Но падение было жестким, мужчина упал на бок и потерял сознание. Очевидцы этого трюка сразу вызвали скорую. Но врачам понадобилась помощь спасателей, попасть на такую высоту они не могли. Специалисты службы спасения оказали пострадавшему первую помощь прямо на крыше пристроя, переломанные руку и ногу зафиксировали шинами, затем бедолага при помощи альпинистского снаряжения был спущен на землю, где его уже погрузили в машину скорой и увезли в больницу.



Свой поступок магнитогорец объяснил тем, что высота показалась ему незначительной, и он подумал, что легко может спрыгнуть вниз.