В Челябинской области мужчина угнал у своего знакомого авто и перевернулся

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

29 мая 2022, 11:11 Анна Семенова

Тойота оказалась во дворе, перевернутая на крышу. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Странное преступление произошло в городе Копейске

Звонок в дежурную часть отдела полиции поступил от жителей дома №1 по улице Фруктовой. Они сообщили о перевернутом автомобиле. Оперативники, приехавшие на место, обнаружили пустую машину. Быстро установив владельца, полицейские отправились к нему. Мужчина рассказал, что накануне ключи от своей «Тойоты» он отдал знакомому. Тот попросился переночевать в машине, так как поссорился с семьей и не хочет возвращаться домой. Зная, что водительских прав у товарища нет, автовладелец разрешил ему провести ночь в своем транспортном средстве. Однако утром своей ласточки у подъезда он не обнаружил. И заявил об угоне.

Виновник этой истории, 26-летний копейчанин, ранее уже был судим. Когда стражи порядка задержали его, он рассказал, что захотел прокатиться на автомобиле. Но, не имея навыков, съехал в кювет и машина перевенулась. Испугавшись, он сбежал с места происшествия.

Теперь горе-угонщик должен являться для отметки в полицию, пока идет разбирательство. Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.