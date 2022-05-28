В Челябинской области парень украл из киоска мягких игрушек на 4 тысячи рублей

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28 мая 2022, 19:05 Анна Семенова

Зачем молодому человеку были нужны мягкие игрушки, он не смог объяснить. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Зачем они ему были нужны, объяснить он не смог.

Кража из цветочного киоска произошла в городе Магнитогорске. Из павильона пропали мягкие игрушки на общую сумму более четырех тысяч рублей. Владелец небольшого бизнеса обратился в полицию. И преступление было раскрыто практически молниеносно.

Сотрудники угрозыска задержали 23-летнего безработного, ранее судимого горожанина. На вопрос, зачем ему столько игрушек, ответить он не смог. Зато теперь вновь отправится за решетку. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Пока молодой человек находится под подпиской о невыезде. Похищенные медвежата, зайчата и бегемотики изъяты и уже вернулись на полки торгового павильона.