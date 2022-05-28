В подмосковном Одинцове возбудили уголовное дело после избиения детей в детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как стало известно о фактах избиения детей в одном из дошкольных учреждений подмосковного Одинцова. Об этом сообщила в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Сотрудники следкома начали проверку в детском саду после того, как в местных СМИ появилась информация об избиении двух детей воспитателем. У трехлетней девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, на теле были обнаружены следы ушибов. Позднее выяснилось, что от рук воспитательницы пострадал еще и мальчик, которому она дала несколько пощечин.
Как сообщила Врадий, сотрудники Следственного комитета уже провели осмотр места происшествия, допросили пострадавших и свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сказала она.
По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось о трагедии в детском саду Ульяновска, где были убиты няня и двое детей.