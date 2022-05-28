В подмосковном Одинцове возбудили уголовное дело после избиения детей в детском саду

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28 мая 2022, 17:22 Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как стало известно о фактах избиения детей в одном из дошкольных учреждений подмосковного Одинцова. Об этом сообщила в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сотрудники следкома начали проверку в детском саду после того, как в местных СМИ появилась информация об избиении двух детей воспитателем. У трехлетней девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, на теле были обнаружены следы ушибов. Позднее выяснилось, что от рук воспитательницы пострадал еще и мальчик, которому она дала несколько пощечин.

Как сообщила Врадий, сотрудники Следственного комитета уже провели осмотр места происшествия, допросили пострадавших и свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сказала она.

По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о трагедии в детском саду Ульяновска, где были убиты няня и двое детей.