В Челябинске 23 маршрутчика возили пассажиров на неисправных машинах

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26 мая 2022, 13:34 Анна Семенова

Всего за один набралось огромное количество нарушителей. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Всего в ходе проверки были наказаны 166 водителей микроавтобусов.

Сплошные проверки на дорогах вчера, 25 мая, проводили сотрудники ГИБДД. 28 экипажей следили, чтобы легковые и маршрутные такси не нарушали правила движения и правила перевозки.

Всего за один день к ответственности привлекли 166 водителей маршруток. Например, 23 из них перевозили людей на неисправных автобусах, 44 нарушали правила пассажирских перевозок. Без техосмотра на рейс вышли четыре автобуса. У 12 владельцев маршруток не было страховок.

У водителей легковых такси нарушений было меньше – 66. Половина из них наказана за отсутствие страховки. У трех автомобилей обнаружились технические неисправности. Один таксист возил людей, хотя был лишен прав. А еще один отказался от медицинского освидетельствования, хотя налицо были признаки алкогольного опьянения, кроме того, его водительские права, как оказалось, были аннулированы по постановлению прокуратуры.