Жительница Челябинской области потеряла полмиллиона, вложившись в криптовалюту

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22 мая 2022, 10:48 Анна Семенова

Заработать на криптовалюте у жительницы Миасса не получилось. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Дополнительный заработок в интернете привлек 42-летнюю жительницу Миасса.

Если в поисковик ввести запрос о мошенничестве в интернете, наверное, не хватит и дня, чтобы прочитать все случаи, которые приключились с жителями России и Челябинской области в частности. Но на чужих примерах мало кто учится, поэтому список жертв пополняется ежедневно.

Например, сегодня полицейские сообщают о жительнице Миасса, которая потеряла большую сумму денег, мечтая заработать на акциях и криптовалюте.

42-летняя женщина купилась на заманчивое объявление в интернете. Она оставила свои данные и вскоре ей перезвонил якобы сотрудник финансовой организации. Он пообещал легкий заработок с роста курса одной из криптовалют на проверенной себя бирже.

«Бизнес-вумен» внесла первые деньги на вклад, и тут понеслось. Под предлогами возможных скачков курса цифровой валюты лжеброкеры убеждали женщину вносить еще и еще на открытый биржевой счет. Только когда в один прекрасный день потерпевшая не смогла войти в свою электронную ячейку, она поняла, что стала жертвой мошенников. За восемь месяцев ее удалось одурачить на 525 тысяч рублей.

В полиции, куда обратилась обманутая, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Лица, причастные к противоправным действиям, разыскиваются.

Полицейские напоминают: не переводите деньги по указанию телефонных незнакомцев на сторонние либо созданные для вас счета, не сообщайте посторонним персональные данные и информацию, размещенную на вашей банковской карте.