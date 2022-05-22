Помощник главы Чечни Апты Алаудинов сообщил, что украинские силовики убили свою просившую помощь раненую девушку-снайпера

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22 мая 2022, 08:52 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Донбассе украинские военные убили раненую девушку-снайпера, военнослужащую Вооруженных сил Украины. Об убийстве украинской снайперши рассказал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов.

По словам чеченского силовика, "девушка-снайпер была ранена в районе завода промзоны города Рубежное в Донбассе, и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали".

По информации помощника Кадырова, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.

Апты Алаудинов рассказал, что снайпер сообщала о ранении, и она сама не может двигаться. Понимая, что не могут прийти к ней на помощь, украинские военные просто накрыли минометами и убили. "Технология ведения боевых действий у них очень своеобразная", — заключил помощник главы Чеченской республики.

Алаудинов отметил, что если бы не украинские силовики, девушка попала бы в плен и осталась жива.