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Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

В Челябинской области задержали браконьеров, наловивших рыбы на 125 тысяч рублей

, 12:24

В Челябинской области задержали браконьеров, наловивших рыбы на 125 тысяч рублей
Браконьеры орудовали сетями. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сетями  два нарушителя орудовали на озере Сугомак.

В полицию Кыштыма обратился инспектор по надзору и охране водных биологических ресурсов. Он сообщил, что на озере Сугомак два человека незаконно добывает рыбу сетями. Патрульный отряд немедленно отправился на указанное место. Там и были с поличным пойманы два кыштымца, 65 и 50 лет. К моменту приезда полицейских они уже вытащили из воды шесть лещей и 65 щук!

Ущерб, который браконьеры нанесли природе, составил 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов».

С мужчин взяли обязательство о явке в отделение, пока идет разбирательство.

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