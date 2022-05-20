В Челябинской области задержали браконьеров, наловивших рыбы на 125 тысяч рублей

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

20 мая 2022, 12:24 Анна Семенова

Браконьеры орудовали сетями. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сетями два нарушителя орудовали на озере Сугомак.

В полицию Кыштыма обратился инспектор по надзору и охране водных биологических ресурсов. Он сообщил, что на озере Сугомак два человека незаконно добывает рыбу сетями. Патрульный отряд немедленно отправился на указанное место. Там и были с поличным пойманы два кыштымца, 65 и 50 лет. К моменту приезда полицейских они уже вытащили из воды шесть лещей и 65 щук!

Ущерб, который браконьеры нанесли природе, составил 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов».

С мужчин взяли обязательство о явке в отделение, пока идет разбирательство.