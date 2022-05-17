В Челябинской области парни украли из проката электромобили, чтобы покататься

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

17 мая 2022, 17:19 Анна Семенова

Парни покатались на краденых машинках и бросили их. Фото: ГУ МВД Челябинской области

Детские машинки они вынесли со склада под покровом ночи.

В полицию города Южноуральска обратился предприниматель, который катает детишек на электромобилях в местах отдыха. Ночью из его пункта проката исчезли три машинки. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей.

Вскоре сыщики напали на след преступников. Ими оказались два друга, местные жители. Одному 16 лет, второму 14. Один уже был судим за имущественные преступления, второй – состоит на учете по делам несовершеннолетних. Вот эти товарищи и влезли в помещение бизнесмена, выдавив стекло. Забрав электротранспорт, они вдоволь накатались по городу, а потом просто бросили его.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сейчас машины найдены и возвратились к владельцу.

А парней ждет суд. Возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде.