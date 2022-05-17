В Мытищах произошёл взрыв в багажнике припаркованного авто – предполагается РПГ

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17 мая 2022, 14:09

Взрыв в Мытищах/ кадры из соцсетей

В подмосковных Мытищах произошёл взрыв сегодня, 17 мая, о чем сообщают оперативные службы города. По предварительным данным известно, что взорвался багажник припаркованного на одной из улиц автомобиля – в нём якобы находился ручной противотанковый гранатомет.

По оперативным данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали двое человек. Сейчас на месте взрыва работают правоохранители и экстренные службы.

Оперативники сообщают через местные СМИ: «Владелец авто — 52-летний Виктор Ковтыков — возил гуманитарку в Донбасс. И, предположительно, привёз с собой трофей в виде гранатомёта».

В ходе разбирательства выяснилось, что Ковтыков работает начальником отдела собраний собственников в МУП «Жилищное хозяйство» в Мытищах. Хозяин авто первым пострадал от подрыва. Второй пострадавший − Никита Подображный, мужчина работает в той же конторе.