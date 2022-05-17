В результате ДТП на юге Москвы погиб один человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 мая 2022, 07:49

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На юге Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погиб один человек. Соответствующую информацию предоставил источник в экстренных службах столицы.

Авария случилась у дома номер 15 в районе 1-го Кожуховского проезда. Установлено, что легковая машина наехала на препятствие и опрокинулась. Жертвой ДТП стал один человек, а еще трое получили травмы, заявили в Агентстве городских новостей "Москва".

В настоящий момент на месте случившегося работают экстренные службы столицы.