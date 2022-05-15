В Челябинской области пенсионер ездил с самодельными правами

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15 мая 2022, 17:43 Анна Семенова

За подделку документов дедушке светит реальный срок. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Когда его лишили прав, он просто распечатал копию и раскрасил ее карандашами.

71-летний мужчина из Карталов был остановлен на дороге сотрудниками ГИБДД. Когда инспектор попросил его предъявить документы, дедушка протянул ему нечто неожиданное. Права были напечатаны на принтере и раскрашены цветными карандашами, после чего заботливо заламинированы.

Пенсионер объяснил, что фальшивку сделал после того, как его лишили прав, так он продолжал колесить по городу на своей «пятерке».

Теперь предприимчивый пожилой водитель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, карталинец может отправиться в тюрьму на три года за подделку документа.