Десять человек погибли в результате стрельбы на территории супермаркета в американском Буффало

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15 мая 2022, 10:36 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, pixabay.com

В субботу, 14 мая, на территории супермаркета в американском городе Буффало 18-летний Пейтон Джендрон открыл стрельбу. Согласно последней информации, жертвами случившегося стали десять человек.

Ранения получили еще три человека, состояние двоих врачи оценивают как критическое.

Сотрудники правоохранительных органов Буффало допускают, что стрельба была открыта на почве расовой ненависти, поскольку из десяти убитых и трех пострадавших одиннадцать являлись афроамериканцами. Стрелявший к настоящему моменту задержан. Белый мужчина в момент совершения преступления был одет в камуфляжную форму, бронежилет и каску. При себе у него была автоматическая винтовка, на которой были написаны ругательства в адрес движения Black Lives Matter.