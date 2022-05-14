Times of India: 28 заявлений о пропаже людей поступило после пожара в офисном здании в Дели

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14 мая 2022, 12:41 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Индии в пятницу, 13 мая, произошел пожар в четырехэтажном офисном здании в Дели. На данный момент есть информация о гибели 27 человек. 12 человек пострадали. Спасено из горящего здания 50 человек. На момент возгорания в офисах находилось примерно 200 сотрудников.

Представитель гражданской обороны Индии Сунил Кумар заявил, что после пожара в офисном здании в Дели получено 28 заявлений о пропаже людей. "Мы собираем данные заявителей и сведения об их отношениях с пропавшими без вести. Они будут проинформированы, как только мы получим какую-либо информацию", - цитирует Сунила Кумара издание Times of India

Пожарные в ходе поисково-спасательной операции обнаружили на втором этаже останки людей, но не знают, сколько там погибших. Начальник пожарной службы Дели Атул Гарг полагает, что жертв может быть больше.

Пожар начался на первом этаже здания, в котором находился офис фирмы по производству камер видеонаблюдения и маршрутизаторов, принадлежавший братьям Гоэль. Владельцы компании Хариш Гоэль и Варун Гоэль уже арестованы.