Шаманы из Мытищ заявили, что перед смертью бывший топ-менеджер «Лукойла» украл у них одеколон

На днях стало известно, что в подмосковных Мытищах скоропостижно умер миллиардер Александр Субботин. Он находился в доме магов и шаманов Магуа Флоресу и Тины Кордобы, которых часто навещал, когда пытался выйти из запоя. Выяснились некоторые подробности случившегося.
По некоторым данным, Александр Субботин прибыл в поместье к своим знакомым 4 мая в сопровождении кортежа с охраной. В доме, помимо Субботина и его охраны, находились хозяева, их дети и женщина, которая выполняла роль прислуги. Олигарха поселили в одной из комнат, где из мебели есть только кровать и шкаф.
Субботин периодически приезжал к Магуа и «отпаивался» от алкоголя. При этом его выводили из запоя, снижая дозировку алкоголя.
В этот раз миллиардеру стало плохо, и ему давали корвалол с водой. За это время, по утверждению шаманов, Субботин своровал у них бутылку с тройным одеколоном и флакон с корвалолом. Предполагается, что незадолго до гибели он все это выпил. При этом, со слов Магуа, каких-либо признаков приступа у Субботина не было. На его теле следов побоев не нашли.
Ранее сообщалось, что Александр Субботин умер во время сеанса шаманов супругов Магуа. Они это отрицают. По данным СМИ, шаман Магуа и его супруга лечили своих клиентов с помощью яда жабы и петушиной крови, а также вызывали духов.
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