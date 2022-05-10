Военкор Астрахань: четверо мирных дончан погибли и трое получили ранения при обстреле боевиками ВСУ центра Донецка

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10 мая 2022, 17:31

Обстрел Кировского района/ архив военкора Дмитрия Астраханя

Украинские террористы в погонах вновь применили РСЗО «Ураган» при обстреле центра столицы ДНР. Причём удары во вторник, 10 мая, были по местам массового скопления жителей Донецка.

Информацию с мест сообщает военный корреспондент Дмитрий Астрахань. Журналист снял короткий сюжет с улицы, куда упали украинские снаряды.

Военкор уточнил, что в результате обстрела погибли двое мирных жителей Донецка, а пятеро получили серьёзные ранения. Дмитрий сделал фоторепортаж с места происшествия. Информацию подтверждает представительство ДНР в СЦКК.

«Обстрел зафиксирован в 13:05. Огонь велся со стороны поселка Пески. Оттуда были выпущены 20 ракет РСЗО «Град». Со стороны Авдеевки были выпущены еще десять ракет системы БМ27 «Ураган», − говорится в сообщении ДНР в СЦКК.

Погибшие в результате ракетной атаки на Киевский район Донецка – мужчина и женщина. Дончанин погиб, когда уже на земле сработала кассета сбитой ракеты, которая не раскрылась в воздухе. А женщину накрыло осколками уничтоженной ракеты у здания травматологии.

Как подчеркнул военкор, запущенные врагом ракеты удалось сбить на подлёте, ни один из них не достиг своей цели. Если бы они успели «раскрыться», то жертв бы были десятки.

Боевики ВСУ рассчитывали на убийственный эффект, запуская ракеты по открытым улицам, где практически нет серьёзных укрытий.

«То есть, речь идет о теракте, которым пытались уничтожить как можно больше гражданских лиц. С военной точки зрения, подобный обстрел не имеет никакого значения. Против военных целей он бы не был эффективен», − завершил свой репортаж военкор