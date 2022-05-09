ДНР: украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из «Градов»

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9 мая 2022, 18:41

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Украинские военные в понедельник обстреляли Кировский район Донецка из "Градов". Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град".

По информации СЦКК, опубликованной в Telegram-канале, "зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 18.02 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град". Зафиксированы попадания по рынку в микрорайоне Текстильщик.

Штаб территориальной обороны ДНР также в понедельник сообщил, что ВФУ обстреляли Ясиноватую.

Под обстрелом оказались здание лицея и многоквартирный дом по улице Лермонтова.